Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита
Действие договора о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, сообщает «Прайм».
Как заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, оптимальный сценарий для Москвы, если «Газпром» сам или через свою дочернюю компанию будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. При этом в отношениях «Газпрома» с потребителями ничего не изменится. Именно это будет основным предметом переговоров, поскольку Киев хочет, чтобы бронирование осуществляли компании — резиденты Европейского союза.
По словам эксперта, главный сценарий — переход с начала 2025 года на краткосрочное бронирование мощностей через механизм аукционов. Главный вопрос, допустит ли Украина к аукционам «Газпром».
При этом продление долгосрочного контракта неинтересно Москве и Киеву: Украине — по политическим мотивам, «Газпрому» — в силу неопределенности долгосрочного спроса на российский трубопроводный газ в Евросоюзе. Прекращение транзита, с учетом военно-политической обстановки, в целом исключать нельзя.
При этом Словакия, Австрия и Венгрия, зависящие от поставок через Украину, будут добиваться от Киева и Брюсселя сохранения транзита хотя бы в 2025-2026 годах. Альтернативных путей доставки газа в эти страны у «Газпрома» пока не существует. Это означает для России потерю около 12 миллиардов кубометров годового экспорта газа — половину всего объема, прокачанного в страны ЕС и бывшей Югославии в 2023 году. Для Словакии, Австрии и Приднестровья это создаст острый дефицит газа, который страны ЕС, будут пытаться экстренно ликвидировать.