Назван лучший вариант отказа России от украинского транзита

Действие договора о транзите российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, сообщает «Прайм».

Как заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, оптимальный сценарий для Москвы, если «Газпром» сам или через свою дочернюю компанию будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности. При этом в отношениях «Газпрома» с потребителями ничего не изменится. Именно это будет основным предметом переговоров, поскольку Киев хочет, чтобы бронирование осуществляли компании — резиденты Европейского союза.

По словам эксперта, главный сценарий — переход с начала 2025 года на краткосрочное бронирование мощностей через механизм аукционов. Главный вопрос, допустит ли Украина к аукционам «Газпром».

При этом продление долгосрочного контракта неинтересно Москве и Киеву: Украине — по политическим мотивам, «Газпрому» — в силу неопределенности долгосрочного спроса на российский трубопроводный газ в Евросоюзе. Прекращение транзита, с учетом военно-политической обстановки, в целом исключать нельзя.