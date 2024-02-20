СМИ: Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок

Минфин не одобрил предложение о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на нынешнем уровне в €1 тыс. (примерно 99 570 рублей по курсу ЦБ). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письма министерства, направленные крупным российским маркетплейсам "Яндекс маркет" и Ozon.

Такое решение связано с тем, что "обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны". Отмечается, что письмо в Минфин "о важности сохранения текущего порога беспошлинного ввоза" направлял и логистический сервис CDEK.Shopping. Как сообщил представитель компании, 16 февраля сервис "получил аналогичный отрицательный ответ" от ведомства.

Кроме того, в Минфине сообщили "Ведомостям", что "окончательное решение по порогу беспошлинной торговли будет приниматься правительством РФ". Ранее газета РБК писала, что 7 февраля 2024 года прошло межведомственное совещание по вопросу о размере лимита беспошлинных покупок за месяц.

Как уточняют "Ведомости", с 1 апреля 2024 года потолок должен снизиться до исходных €200 (около 19 900 рублей по курсу ЦБ).

"При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость всех зарубежных товаров может вырасти до 15% уже в 2024 году, при этом не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения", - отметил представитель CDEK.Shopping.