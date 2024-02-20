Евросоюз значительно нарастил импорт российской нефти из Индии

В Евросоюзе продолжают покупать российскую нефть, которую сами себе запретили. Москва резко нарастила поставки в Индию, а Европа кратно увеличила оттуда импорт, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики и западные СМИ.

Так, например, по данным международной неправительственной организации Global Witness, в 2023 году только одна Великобритания импортировала 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов из российского сырья. В целом за год Евросоюз нарастил импорт российской нефти из Индии на 115%.

В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat.