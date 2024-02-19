Названа сумма, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки

«С прекращением зерновой сделки у нас уменьшился ущерб. В ходе сделки ущерб доходил до 80 долларов с каждой тонны отгружаемой продукции. Зерновая сделка приводила к дисконту в 30-40 долларов за тонну в среднем. Сейчас он колеблется в районе 10-15 долларов за тонну. Мы меньше денег теряем при наших отгрузках, это позитивное явление. В целом за время действия сделки мы потеряли миллиард и двести миллионов долларов. Вот такой размер дисконта и снижения наших цен. Просто чистые потери», - рассказал он. NSN.FM