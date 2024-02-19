Финляндия растеряла инвесторов

Газета Verkkouutiset сообщила о массовых отказах иностранных инвесторов от вложений в рынки Финляндии. Уточняется, что объем инвестиций упал до уровня, который наблюдался в 2019 году.

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Также подчеркивается, что по итогам 2023 года на финских рынках появились 247 новых фирм. В предыдущем году на рынок страны пришло 330 компаний. Среди лидеров по объемам инвестиций - Швеция, Норвегия и Великобритания. Из тройки лидеров выпали США.

Эксперты считают, что динамика, наблюдаемая в Финляндии, - «международная тенденция». Они отмечают, что падение инвестиций зафиксировано по всей Европе.

По словам директора агентства по продвижению инвестиций Invest in Finland Антти Аумо, неопределенность отражается на замедлении инвестиционных потоков. Сокращение наблюдается в связи с уменьшением числа сделок по покупке бизнеса, отметил он.

«В глобальном масштабе объемы инвестиций в новые проекты в прошлом году сократилось на 6%, а количество приобретений бизнесов — на 16%. Поток промышленных инвестиций ослаб по всей Европе», — подчеркнул Аумо.