В Кремле отреагировали на решение Украины продать российские активы

Продажа российских активов властями Украины приведет к негативным последствиям для Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. News.ru
По его словам, в случае с подобным решением властей Украины речь идет об экспроприации собственности другого государства. «Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — заявил представитель Кремля. Lenta.ru
Ранее председатель украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль, выступая на японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления, заявил, что у Киева сохранен 691 российский актив, который находится под западными санкциями. Москва24