Названо количество яиц, полученных из Азербайджана и Турции
Россельхознадзор сообщил о ввозе в Россию за прошедшую неделю 2,1 миллиона пищевых яиц из Азербайджана и 316,8 тысячи яиц из Турции, передает РИА Новости.
Отмечается, что очередные партии пищевых яиц поступили в РФ в период с 12 по 18 февраля через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».
Российские власти приняли решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана осенью. Уже в декабре начались поставки. Продукцию из Турции направляют в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.
Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил о готовности страны поставлять в РФ куриные яйца. Он назвал экспорт продукции хорошей возможностью «работать вместе». Представитель Ирана уточнил, что государство заинтересовано в импорте российской мясной продукции.
До этого «Известия» сообщили, что завезенные из других стран куриные яйца не попали в торговые сети России, их в основном направили на переработку для кондитерских и других товаров.