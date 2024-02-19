В Кремле отреагировали на решение Украины продать российские активы

Продажа российских активов может только ухудшить имидж Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает Ura.ru.

По его словам, в случае с подобным решением властей Украины речь идет об экспроприации собственности другого государства.

«Киевскому режиму трудно было бы еще что-либо сделать, чтобы ухудшить свой имидж в этом плане», — заявил представитель Кремля.

Ранее руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль сообщал о намерении Киева продать почти 700 российских активов, которые оказались под санкциями в стране. Чиновник уточнил, что средства от их реализации будут направлены на восстановление республики.