Бедность в Аргентине рекордно выросла при новом президенте

С момента вступления в полномочия нового президента Аргентины Хавьера Милея бедность в стране рекордно выросла. Об этом со ссылкой на доклад Католического университета Аргентины (UCA) сообщает Reuters.

Как отмечают аналитики, в январе уровень бедности в Аргентине достиг 57,4 процента, это самый высокий показатель за последние 20 лет. До решений Милея обесценить песо вдвое по отношению к доллару и поднять налоги уровень бедности составлял 49,5 процента. Сейчас шесть из десяти аргентинцев находятся за чертой бедности.

Либертарианец Милей шел на выборы под лозунгами отказа от песо в пользу американского доллара. В своей инаугурационной речи он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. При этом, придя к власти, не стал менять валюту и закрывать Центробанк.

Чтобы встряхнуть экономику, новоизбранный президент подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 реформ по либерализации. Среди них — двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозка всех инфраструктурных проектов.