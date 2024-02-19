Во Франции назвали неудобные факты о санкциях против России

«Я всегда выступал против санкций Европейского союза против России начиная с 2014 года, в случае с Крымом. Очевидно, что с 2022 года они сильно активизировались. Во-первых, я думаю, что они бесполезны. Они не приносят мира. Во-вторых, они контрпродуктивны, поскольку в конечном счете именно мы страдаем больше всего», — сказал Филиппо.