Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу снизилась

Доля рубля в расчетах РФ за экспорт со странами Европы в декабре прошлого года снизилась до 49%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В декабре 2023 года при расчетах за экспорт из европейских стран долларами и евро оплачивалось в 41,5% случаев. В целом доля рубля в ходе расчетов за экспорт в декабре составила 36,1%, доля доллара и евро — 26,7%, а доля валют дружественных стран — 37,2%.