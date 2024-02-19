В Киеве захотели показать миру украинское «экономическое чудо»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство исследует опыт Японии в развитии экономики, чтобы показать миру «украинское экономическое чудо». О предложении Киева инвестировать в экономические сферы страны он написал в своем Telegram .

«Правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Для того чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо"», — говорится в публикации.

Шмыгаль рассказал о главных сферах, куда Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу. По его словам, речь идет об энергетике, аграрном секторе, строительстве скоростных и железных дорог, автомобилестроении, добыче полезных ископаемых и цифровых технологиях. Он подчеркнул, что те, кто сейчас инвестируют в украинскую экономику, в последующие годы получат выгоду.