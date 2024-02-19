В Уганде высказались о поиске альтернативы платежной системе SWIFT

Уганда приветствует поиск альтернативы платежной системе SWIFT, чтобы противостоять шантажу и политизации финансовых расчетов со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго в интервью РИА Новости.

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Запад, по его словам, фактически шантажирует страны Африки тем, что им могут отключить платежные системы, если они не согласятся с их политическим курсом.

Он считает, что такого рода санкции могут быть наложены из-за связей какого-либо африканского государства с Россией.

Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, ее нужно изучить, чтобы иметь варианты, подчеркнул он.

Глава МИД Уганды добавил, что альтернатива SWIFT необходима, чтобы «в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты».