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Украина собралась продать сотни попавших под санкции российских активов

Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль заявил, что Киев собирается продать сотни российских активов, которые оказались под санкциями в стране. Об этом он рассказал на конференции по восстановлению Украины в Токио, трансляцию которой вел японский телеканал NHK.

Украина собралась продать сотни попавших под санкции активов РФ
© ТАСС

«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — отметил чиновник.

При этом он не стал уточнять, о каких именно активах шла речь. Коваль добавил, что средства от их продажи будут направлены на восстановление Украины.

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Ранее западное издание The New Yorker предсказало, что преимущество в конфликте на Украине останется за Россией, даже если США согласуют финансирование и передадут помощь Киеву.

Экономика
Виталий Коваль