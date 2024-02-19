Латвия продала России виски на рекордную сумму

Латвия стала лидером среди остальных поставщиков виски в Россию. По итогам прошлого года, прибалтийская республика продала в РФ виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов. Таким образом, Латвия экспортировала 73% всего объема в денежном выражении.

Второй по объему экспорта стала еще одна прибалтийская республика - Литва - она отгрузила России виски в шесть раз меньше - всего на 39 миллионов долларов. На третьем месте - Великобритания, она поставила алкоголь на 14,8 миллиона долларов. Далее следуют Франция и Армения, которые продали России напитка на 7 миллионов долларов каждая, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику крупнейших поставщиков напитка.