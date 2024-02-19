Япония примет меры для развития экономического сотрудничества с Украиной

Правительство Японии примет перечень мер для развития экономического и инвестиционного сотрудничества и поддержки Киева. Выступая на конференции по восстановлению Украины, премьер Фумио Кисида назвал их "пятью действиями".

"Во-первых, в рамках улучшения правовой среды мы заключим новое налоговое соглашение и пересмотрим наши инвестиционные соглашения", - сказал он. По словам Кисиды, Токио будет "вносить вклад в увеличение [уставного] капитала Европейского банка реконструкции и развития" для "поддержки восстановления Украины".

Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) предоставит кредит через Черноморский банк торговли и развития. Кроме того, по словам Кисиды, Токио будет использовать в этих целях зарубежные инвестиции Японского агентства международного сотрудничества.

"В-четвертых, для расширения торгового и инвестиционного сотрудничества Японская организация развития внешней торговли откроет офис в Киеве. Кроме того, [государственное агентство по кредитованию экспорта] NEXI откроет новую кредитную линию для снижения инвестиционных рисков японских компаний", - сказал Кисида.

В качестве последней меры глава правительства назвал смягчение условий выдачи многократных виз представителям украинской стороны, участвующих в двусторонних проектах. По словам Кисиды, подписано 50 документов о взаимодействии.