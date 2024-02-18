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В Фонде энергобезопасности оценили последствия отказа от российского газа для ЕС

Отказ от российского газа стал для стран Европы мощным экономическим ударом с разрушительными последствиями. Например, экономика Германии получила «удар под дых». Так оценил ситуацию на газовом рынке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, передает РИА Новости.

В Фонде энергобезопасности оценили последствия отказа от российского газа для ЕС
© РИА Новости

Эксперт отметил, что цены на газ и электроэнергию в Европе экстремально выросли.

«Для Германии, например, потеря российского газа — удар под дых», — констатировал Гривач.

По его словам, в прошлом году британские СМИ назвали Германию «больным человеком Европы», и это действительно так. Из мирового гиганта она превратилась в страну с рецессией и фактически уничтоженной энергоемкой промышленностью.

Гривач добавил, что Германия «отказалась» от российского газа добровольно-принудительно. При этом некоторые страны, например Австрия, продолжают получать газ из России.

Будущее поставок российского газа в Европу зависит от динамики конфликта. Пока наблюдается стабилизация поставок из России в ЕС на уровне 2,5–2,7 миллиарда кубометров в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал отказ властей европейских стран от российского газа.

Экономика
Алексей Гривач
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