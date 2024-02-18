Путин заявил, что экономика Германии способна долго существовать без российского газа

Экономика Германии способна долго существовать и развиваться без российского газа. Однако конкурентоспособность ее утрачена и немцам, как и другим европейцам, приходится платить за энергоносители огромные деньги. Об этом в интервью «телеканалу Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что дело немецкого правительства — определять приоритеты, и в ФРГ сейчас идет сложная внутриполитическая борьба. Очевидным является то, что нынешняя политика действующих властей «наносит колоссальный ущерб будущему германской экономики».

На вопрос, долго ли немецкая экономика способна существовать без российского газа Путин ответил:

«Она способна долго существовать и развиваться, и здесь никакой катастрофы не будет».

По его словам, фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и основательные. Однако утрачена ее конкурентоспособность, поскольку экономика была выстроена на относительно дешевых российских энергоносителях.

«Ну, пожалуйте бриться. Теперь 300 с чем-то долларов за тысячу кубов и больше», — сказал Путин.