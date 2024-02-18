Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Европейские страны сами могут решать, покупать ли им российский газ, Россия обойдется без них. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

© banjongseal324SS / Shutterstock / Fotodom

«Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — прокомментировал президент отказ Европы от газа из России.

Ранее Путин сообщил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» требуется одна неделя, но процесс останавливает Германия.

В феврале стало известно, что на Испанию и Бельгию пришлось почти три четверти всех поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз по итогам 2023 года.