Путин назвал Турцию самым надежным газовым партнером России

Российский президент Владимир Путин отметил, что Турция оказалась самым надёжным партнёром России в газовой сфере.

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину .

«Самые надёжные партнёры оказались турки. Вот, через «Турецкий поток» (газ поступает в Европу. — RT)», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.