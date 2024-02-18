ЦБ не увидел связи между расходами бюджета и инфляцией

"Если по году в целом дефицит остается таким же, общая конфигурация бюджетной политики на среднесрочную перспективу остается такой же, то, соответственно, и совокупный спрос будет себя вести ровно таким образом, как было заложено при составлении прогноза и при принятии решения по ключевой ставке", - пояснил Заботкин.