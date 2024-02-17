Президент Литвы признал неэффективность санкций против России

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно. Такой оценкой с журналистами поделился президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство BNS.
"Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", - приводятся в сообщении его слова.
Лидер Литвы опирается в своих оценках на реальные показатели.
"Это (ограниченное воздействие санкций - прим. ТАСС) мы видим по макроэкономическим показателям России", - отметил он.
Одной из причин такой ситуации Науседа считает возможности обхода вводимых ЕС санкций.
"Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми", - сказал президент.