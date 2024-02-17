США передали Эстонии $500 тыс. из «конфискованных российских фондов»
Соединенные Штаты передали Эстонии почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста США.
В ведомстве пояснили, что это стало «первым подобным случаем». В пресс-службе добавили, что средства будут направлены на восстановление украинской энергосистемы.
В Минюсте уточнили, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, так как пока нет возможности осуществить прямой перевод украинским властям.
Напомним, что Вашингтон и Брюссель в феврале 2022 года заблокировали средства Банка России и активы российских бизнесменах, размещенные на счетах в США и ЕС.
Специалисты два года прорабатывали механизмы частичной или полной конфискации этих активов и последующего направления их Киеву.
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