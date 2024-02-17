Bloomberg: новый пузырь на фондовом рынке США скоро лопнет

Акции крупных американских технологических компаний находятся в пузыре, который скоро лопнет, пишет обозреватель Генри Рен в статье для Bloomberg.

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Специалисты Bank of America, заметил автор статьи, отмечают, что акции Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) пользуются большой популярностью у инвесторов. В период с декабря 2022 года по февраль 2024 они выросли на 140%.

В частности, в начале февраля в фонды, ориентированные на акции технологических компаний, было вложено около $2,3 млрд.

Вместе с тем, пояснили аналитики, ранее столь же быстро росли бумаги Nasdaq Composite (+190%) и FAANG (+230%).

Напомним, что 10 марта 2000 года индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии. Падение индекса было вызвано тем, что новые бизнес-модели оказались неэффективными.