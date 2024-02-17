Попытка коллективного Запада сковать Россию санкциями привела к унизительным результатам как для самих США, так и для их союзников, пишет The New York Times. Издание констатирует, что российская экономика продолжает расти, несмотря на давление.

Как сообщает газета, РФ смогла найти новых поставщиков после отмены поставок с Запада, в том числе и различных вооружений: БПЛА, средств наблюдения и другого оборудования. Кроме того, на высоком уровне остаются поставки российских нефти и газа, хотя на Западе не раз пытались их ограничить и свести к минимуму.

Такие итоги санкционной политики, подчеркивает NYT, оказались унизительными для стран коллективного Запада, на долю которых приходится более половины мировой экономики. Автор материала отмечает, что ограничения, введенные против России, достигли исторического масштаба, в результате чего на первых порах российские энергетические компании почувствовали спад, но вскоре после этого смогли адаптироваться и переквалифицироваться на других партнеров, в том числе на Китай и Индию.

С февраля 2022 года страны Евросоюза ввели против России 12 санкционных пакетов, однако торговля между РФ и ЕС продолжилась. По данным за 2023 год, импорт российских товаров в страны Евросоюза составил €50,64 млрд, а экспорт из ЕС в Россию — €38,32 млрд. Страны ЕС также продолжили закупать российские газ, нефть, нефтепродукты, черные металлы, металлы платиновой группы, удобрения и неорганическую химию, в том числе топливо для ядерных реакторов. При этом минеральное топливо принесло России больше доходов, чем остальные ресурсы.