Денежные переводы из России в СНГ резко сократились

Денежные переводы из России в ряд крупнейших стран СНГ в декабре 2023 года снизились в годовом выражении на 36%, следует из открытых статистических данных.

Как сообщает РИА «Новости», в декабре прошлого года, в сравнении с декабрем 2022 года, снизились переводы из России в Грузию до 70,5 млн долларов. Также снизились переводы в Казахстан и Армению – до 14,8 млн долларов и 297,5 млн долларов соответственно.

Единственной страной, у которой сохранилась положительная динамика, стала Киргизия: в декабре прошлого года денег туда отправили на 25,4% больше – 244,7 миллиона долларов.