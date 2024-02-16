После двухмесячного перерыва Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Газета.Ru
По данным агентства, покупатели, в числе которых оказалась компания Hindustan Petroleum, нашли способ расчета за российское сырье. Наиболее вероятно, что платежи будут производиться в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Поставки нефти Sokol за рубеж осуществляет дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «Сахалин-1». News.ru
По информации издания, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ. NSN.FM
Индийские государственные НПЗ были вынуждены в конце прошлого года прекратить закупки нефти сорта Sokol после того, как правительство республики рекомендовало им не платить за нее в китайских юанях. Как тогда сообщал Bloomberg, российские поставщики нефти требовали от индийской стороны оплаты именно в национальной валюте КНР, отвергая предложения покупателей об оплате в дирхамах, поскольку это потребовало от них «проведения операций за пределами Дубая, что привело бы к более тщательному контролю за движением средств». Frank Media