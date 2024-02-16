После двухмесячного перерыва Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники. Газета.Ru

По данным агентства, покупатели, в числе которых оказалась компания Hindustan Petroleum, нашли способ расчета за российское сырье. Наиболее вероятно, что платежи будут производиться в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Поставки нефти Sokol за рубеж осуществляет дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «Сахалин-1». News.ru

По информации издания, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ. NSN.FM