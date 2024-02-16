Центробанк признал ухудшение ситуации с платежами за рубежом

Банк России признает ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами в начале года и думает над решением проблемы. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

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По ее мнению, такая ситуация приведет к проработке все большего количества альтернативных способов платежей. В том числе перспективным выглядит вариант с использованием цифровых финансовых активов в развитии расчетов.

Однако, подчеркнула Набиуллина, основным направлением остаются расчеты в национальных валютах и использование независимой инфраструктуры для передачи финансовых сообщений. По каждой стране ведется отдельная работа.

В начала года о серьезных проблемах с международными переводами стал сообщать бизнес, работающий с турецкими и китайскими компаниями. На фоне ужесточения санкций США, что произошло в декабре, они начали отказываться от любых контрактов с российскими клиентами, при этом используемая валюта не имела значения.

В связи с этим обстоятельством в январе объем торгов турецкой лирой на Мосбирже составил 13,9 миллиарда рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в декабре. Участники рынка ожидали, что решить проблему сможет визит в Турцию президента России Владимира Путина, намеченный на 12 февраля, но в последний момент его перенесли на неопределенный срок.