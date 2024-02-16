Путин высказался о высокой ключевой ставке Центробанка

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что подъем ключевой ставки Центробанка РФ будет временной мерой. Газета.Ru
"В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим - и правительство, и Центральный банк", - сказал глава государства на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности. ТАСС
Российский лидер отметил, что в условиях высокой ключевой ставки ЦБ необходимы специальные механизмы и меры поддержки промышленности. RT на русском