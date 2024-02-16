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ФРГ прибегнет ко всем способам для передачи доходов от активов России Киеву

Германия намерена добиться передачи доходов от активов России Киеву всеми законными способами. Об этом стало известно из соглашения о гарантиях безопасности, заключенного между ФРГ и Украиной, сообщает РИА Новости.

ФРГ прибегнет ко всем способам для передачи доходов от активов России Киеву
© Lenta.ru

«Германия, работая со своими партнерами в Европейском союзе и в рамках G7, намерена продолжать использовать все законные пути, через которые доходы от российских активов могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с европейским и международным правом», -– указано в тексте соглашения.

Также германское руководство пообещало Киеву, что Берлин совместно со странами G7 попытается создать международный механизм для возмещения «экономического и иного ущерба» Украине со стороны России.

Ранее стало известно, что соглашение о безопасности для Киева охватывает период после потенциального прекращения огня с Россией. Уточняется, что оно будет действительно в течение десяти лет после его подписания, однако стороны могут совместно принять решение о его продлении.

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