Путин рассказал, как санкции повлияли на развитие промышленности в РФ

Западные санкции против России положительно повлияли на развитие промышленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. Ura.Ru

"Если бы не было мер, которые принимают против нас наши квазипартнеры в промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов", - сказал президент. ТАСС