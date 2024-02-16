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Путин рассказал, как санкции повлияли на развитие промышленности в РФ

Западные санкции против России положительно повлияли на развитие промышленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске. Ura.Ru

"Если бы не было мер, которые принимают против нас наши квазипартнеры в промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов", - сказал президент. ТАСС

По его словам, руководство предприятия заверило его в том, что иначе не были бы приобретены «те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков, что здорово впечатляет». Деловая газета "Взгляд"

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