Индия нашла средства на российскую премиальную нефть

Индийская сторона снова начала осуществлять закупки российской нефти Sokol. Об этом сообщает Reuters.

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Индия до этого не приобретала топливо около двух месяцев. По словам источников агентства, как минимум два индийских нефтеперерабатывающих завода в феврале приняли поставки легкой малосернистой нефти из России. В списке компаний, купивших Sokol — индийская Hindustan Petroleum. В публикации говорится, что данная организация, вероятно, будет отдавать за нефть дирхамы ОАЭ.

Согласно данным отслеживания судов LSEG, судно Seagull, которое перевозило около 95 тысяч тонн Sokol, выгрузилось в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.

В текущем месяце частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая НК «Роснефть», также принял партию нефти Sokol.