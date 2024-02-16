Индия нашла средства на российскую премиальную нефть

Reuters: Индия нашла средства на российскую нефть Sokol
Индийская сторона снова начала осуществлять закупки российской нефти Sokol. Об этом сообщает Reuters.
Индия до этого не приобретала топливо около двух месяцев. По словам источников агентства, как минимум два индийских нефтеперерабатывающих завода в феврале приняли поставки легкой малосернистой нефти из России. В списке компаний, купивших Sokol — индийская Hindustan Petroleum. В публикации говорится, что данная организация, вероятно, будет отдавать за нефть дирхамы ОАЭ.
Согласно данным отслеживания судов LSEG, судно Seagull, которое перевозило около 95 тысяч тонн Sokol, выгрузилось в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.
В текущем месяце частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая НК «Роснефть», также принял партию нефти Sokol.
Индийские государственные НПЗ приняли решение о прекращении закупок Sokol в прошлом году. Правительство рекомендовало им не использовать китайские юани для оплаты российской нефти из-за напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином.