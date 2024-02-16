В Турции спрогнозировали ослабление лиры

Участники опроса Центрального банка Турции спрогнозировали ослабление национальной валюты и сокращение инфляции к концу года. Об этом со ссылкой на материалы регулятора пишет газета Turkiye.

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По мнению 68 участников исследования из числа экспертов и представителей реального и финансового секторов экономики, на конец 2024 года инфляция в республике составит 42,04 процента. Ожидание опрошенных по курсу доллара в тот же период — 40 лир за один доллар.

Прогноз роста ВВП Турции на 2024 год составил 3,4 процента. В 2025 году эксперты ожидают, что экономика страны вырастет на 3,9 процента.