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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 16%, сообщает ТАСС и регулятор на своем сайте.

ЦБ принял первое в 2024 году решение по ключевой ставке
© globallookpress.com

Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление уменьшилось в сравнении с осенними месяцами, но остается высоким.

«Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – сообщил регулятор.

Решение ЦБ совпало с прогнозами многих аналитиков. В ряде банков считали, что регулятор займет выжидательную позицию.

С июля прошлого года Центробанк в целях борьбы с инфляцией приступил к повышению ключевой ставки — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе ЦБ в связи с падением курса рубля резко поднял ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта.

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Осенью Банк России решил добавить 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт. Так, показатель был доведен до 16%.

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