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Медведев: Запад скупает товары за счет необеспеченных денег

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны закупаются товарами по всему миру за счет необеспеченных денег и тем самым разгоняют мировую инфляцию. RT на русском

Медведев: Запад скупает товары за счет необеспеченных денег
© РИА Новости

"Коллективный Запад ведет скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег. Благо, так сказать, станок находится в известных странах. И они пользуются преимуществами своих резервных валют. Это в конечном счете разгоняет мировую инфляцию, увеличивает бедность на планете", - отметил Медведев. ТАСС

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