Бельгийские фермеры блокировали автостраду в направлении Брюсселя

Колонна, состоящая примерно из двадцати тракторов, блокировала трассу E40 недалеко от Велкенрадта в Бельгии.

Фермеры установили заградительный барьер в направлении Брюсселя, сообщила федеральная полиция в пятницу утром на своем веб-сайте, сообщает информационное агентство Belga. Автомобилисты теряют значительное количество времени для объезда. Другие акции могут произойти вблизи границы с Германией в течение дня.

Бельгийские фермеры уже несколько недель проводят подобные акции по всей стране. Они требуют, в частности, повышения заработной платы и прекращения соглашений о свободной торговле. Акции протеста проходят также в ряде других европейских стран.