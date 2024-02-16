Посол РФ в Турции заявил о серьезных проблемах с банковскими переводами

Посольство России в Анкаре подтвердило наличие серьезных проблем с банковскими переводами между РФ и Турцией, ведется двусторонняя работа по урегулированию ситуации. Об этом ТАСС сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов .

"Подтверждаем наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне. Где-то имеются подвижки, где-то ситуация еще остается крайне сложной. Конкретную информацию о проводимой работе разглашать полагали бы контрпродуктивным, дабы не помогать нашим недоброжелателям, последовательно стремящимся к подрыву взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества", - сообщил посол.

Ранее источник ТАСС в банковской сфере Турции подтвердил, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, происходящие с начала года, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.