Аналитик оценил последствия остановки транзита российского газа через Украину

Больше всего от остановки транзита российского газа через Украину пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

© Газета.Ru

Аналитик напомнил, что сейчас трубопроводный газ из России в Европу поступает по двум маршрутам: через Украину и по «Турецкому потоку». Топливо, транспортируемое через Турцию, доходит до Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии и Венгрии. Вся остальная Европа — Словакия, Чехия, Австрия, Германия, Италия, Франция, Бельгия и другие страны — фактически получает газ через Украину, отметил эксперт.

«Они все понемножку разбирают те объемы, которые приходят через Украину в Австрию, поэтому, конечно, они все от этого пострадают», — резюмировал Юшков.

Однако критического эффекта от остановки транзита ждать не стоит, добавил аналитик. За последние два года объем поставок российского газа в Европу и так значительно сократился, пояснил Юшков. Так, в 2021 году в регион поступило порядка 160 млрд куб. м газа из РФ, а в 2023-м — 27-28 млрд куб. м, из которых лишь 14,5 млрд куб. м пришлось на транзит через Украину.