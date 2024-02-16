Грузоперевозки из Индии в Россию подорожали из-за атак хуситов

Морские грузоперевозки из Индии в Россию подорожали на 26 процентов на фоне участившихся случаев атак йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Asia Import Group (AIG).

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Резкое увеличение стоимости морских грузоперевозок обусловлено большей протяженностью альтернативного маршрута в обход Суэцкого канала. Вместо этого пути судовладельцы стали чаще следовать через Мыс Доброй Надежды вокруг Африканского континента.

В AIG отметили, что подобный маршрут стал популярен при доставке грузов из Индию в порт Новороссийск. В этом случае стоимость доставки одного грузового контейнера дорожает примерно на 1 тысячу долларов в сравнении с отправкой через акваторию Красного моря, резюмировали аналитики.