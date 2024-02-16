В Японии высказались о воздействии санкций США против «Арктик СПГ - 2»

Правительство Японии продолжает изучать воздействие санкций США против российского проекта "Арктик СПГ - 2", долю в котором имеет японский консорциум Japan Arctic LNG. Об этом заявила глава МИД Ёко Камикава.

"Что касается "Арктик СПГ - 2", то мы продолжаем изучать влияние санкций США, введенных в ноябре прошлого года", - сказала она, отметив, что Токио примет "комплексное решение и будет реагировать таким образом, чтобы не навредить стабильным поставкам энергоресурсов" в Японию.

Вместе с тем Камикава отметила, что в Японии намерены сохранять свою долю в проекте "Сахалин-2" "с точки зрения среднесрочных и долгосрочных стабильных поставок энергоресурсов". Сейчас Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного газа, получает с этого проекта порядка 9% всего своего импорта этого вида топлива.

Кроме того, Камикава повторила позицию о том, что Япония намерена сохранять санкции против России. При этом, напомнила глава МИД, Япония будет исходить из своих национальных интересов в отношении таких вопросов, как "экономические аспекты, например, рыбный промысел и безопасность на море", в отношении которых "Японии и России необходимо действовать как соседним странам".

2 ноября Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2". Участниками проекта являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC).