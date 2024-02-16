Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки

Российская национальная валюта заняла рекордную для себя долю в расчетах РФ за импорт из Америки и Африки, сообщает РИА Новости.

Больше всего рублем расплачивались за товары и услуги из Европы. Его доля в импорте товаров и услуг в декабре 2023 года выросла за год на 2,2 процентного пункта, и теперь составляет 31%. В расчетах за товары из стран Африки и Америки она увеличилась до максимальных за все время 35,1% и 48,1% соответственно.

Чаще всего рсосийскую нацвалюту использовали при оплате импорта из Европы - там его доля по итогам декабря составила 49%. Затем идет Африка, Океания (43,6%) и страны Карибского бассейна (38,4%). При оплате поставок из Азии рубль использовался для четверти платежей. В экспортев годовом выражении доля рубля сократилась на 1,1 процентного пункта - до 36,1%.