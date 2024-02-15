В ФРС не увидели альтернатив доллару в мировой финансовой системе

Федеральная резервная система не видит значительного числа альтернатив доллару в мировой финансовой системе и санкции не ослабят его привлекательности. Такое заявление сделал член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, передает «Прайм».

Он указал, что неоднократно слышал о том, что санкции США и их союзников против России сделают доллар менее привлекательным в качестве резервной валюты для геополитических противников. Однако, по мнению Уоллера, на практике «у противников Вашингтона мало альтернатив американской валюте».

Он добавил, что возможные варианты — евро, японская йена и британский фунт — выпускаются союзниками США, которые участвуют в санкциях против РФ. Кроме того Уоллер считает, что не стоит переживать и о перестройке и ограничивании торговых и финансовых потоков внутри блоков стран-союзников, поскольку пока не наблюдается никаких серьезных признаков этого.