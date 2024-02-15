Аналитики оценили перспективы транзита российского газа через Украину

«Необходимо, чтобы страны, получающие сегодня российский газ через территорию Украины, несмотря на продолжение военных действий, сказали, что они в этом не заинтересованы. Если они скажут, наверное, транзит прекратится. Если же они скажут, что их интересует продолжение прокачки российского газа, чтобы они могли его получать, тогда европейским чиновникам придётся скорректировать свою позицию», — заявил он.