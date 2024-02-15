Эксперт объяснил причину колебания курса доллара к рублю

Текущие колебания доллара по отношению к рублю могут носить локальный характер. Об этом RT сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его мнению, валютный рынок «нервничает» перед встречей Банка России 16 февраля. Кроме того колебания могли спровоцировать опубликованные данные Росстата по инфляции за январь, которые оказались «неожиданно сильными» и способны «повлиять на позицию регулятора», добавил Антонов.