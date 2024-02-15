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Аналитик назвал текущие колебания доллара локальными

Текущие колебания доллара по отношению к рублю могут носить локальный характер. Об этом RT сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт объяснил причину колебания курса доллара к рублю
© РИА Новости

По его мнению, валютный рынок «нервничает» перед встречей Банка России 16 февраля. Кроме того колебания могли спровоцировать опубликованные данные Росстата по инфляции за январь, которые оказались «неожиданно сильными» и способны «повлиять на позицию регулятора», добавил Антонов.

В связи с этим аналитик считает, что текущие движения доллара являются локальными. Однако точно об этом станет известно после «получения на руки фактов от ЦБ». В ближайшее время курс доллара составит 91,5-92,35 рублей, заключил Антонов.

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