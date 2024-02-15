Австрию заподозрили в обмане ЕС насчет отказа от российского газа

Автор Life Александр Роджерс заявил, что Австрия вводит Европу в заблуждение, намекая на отказ от поставок российского газа. Роджерс проанализировал новости о предложении австрийского министра энергетики Леонор Гевесслер расторгнуть контракты на поставку газа из РФ, действующие до 2040 года.

Как подчеркнул Роджерс, в первоисточнике этих новостей министр лишь выразила озабоченность, что Австрия слишком сильно зависит от российского газа.

Особенно в Австрии обеспокоены зависимостью от транзита через Украину.

«И уже под таким углом [министр] дальше добавила, что «эксперты анализируют экономические последствия потенциального выхода из контрактов», - отметил автор.

По мнению Роджерса, в действительно заместить российский газ для Австрии либо нечем, либо слишком дорого.

За 2023 год Австрия получила 64 процентов необходимого ей газа из России. Теоретически газ в страну могут поставлять Норвегия, Катар, Ливия и Алжир, но логистика этого процесса будет сложной и дорогой. С покупкой американского сжиженного природного газа (СПГ) также есть проблемы - у Австрии нет выхода к морю.

Представитель правой Австрийской партии свободы по вопросам энергетики и экономики Аксель Кассеггер назвал идеи отказа от российского газа «безумными». Он предупредил, что это привело бы к еще большему росту цен.

Роджерс отметил, что Австрия стала первой страной Европы, заключившей контракт с СССР на поставки газа. Это произошло в 1968 году. В июне 2018-го действующий контракт продлили до 2040 года. Дополнительное соглашение к нему предусматривает рост закупок газа на один миллиард кубометров в год.

Автор Life отметил, что Австрия зарабатывает, перепродавая российский газ соседним странам ЕС.