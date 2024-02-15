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Эксперт прокомментировал идею о штрафах за бесплатную раздачу просроченных продуктов

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов прокомментировал предложение ввести в России штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности.

Депутаты от «Единой России» ранее подготовили проект закона, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов. Об этом сообщило издание «Известия». Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают гражданам продукты питания с истекшим сроком годности. По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит минимизировать «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам». Документ внесут в Госдуму в ближайшее время.

Идея о введении ответственности за передачу на благотворительность именно просроченной продукции появилась вместе с предложением передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, а не утилизировать их. Все это было оформлено в виде единого пакета документов. Здесь, с одной стороны, торговым сетям разрешат предавать на благотворительность продуты надлежащего качества в пределах установленного срока годности, когда эти сроки истекают, но, с другой стороны, чтобы не было злоупотреблений, чтобы не было желания передать на благотворительность уже испортившиеся продукты с истекшим сроком годности и при этом уменьшить свою налогооблагаемую базу, вводятся достаточно жесткие меры ответственности. И это правильная мера, это тот необходимый минимум, который нужно обеспечивать.

Олег Павлов
Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт подчеркнул, что процесс передачи продуктов на благотворительность в России пока не до конца легализован – соответствующий закон еще не вступил в силу.

В соответствии с подготовленными депутатами изменениями в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за соответствующие нарушения должностные лица будут штрафоваться на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, предприниматели без образования юридического лица — от 20 до 30 тыс., юридические лица — от 100 до 300 тыс. рублей. По словам специалиста, подобные штрафные санкции являются адекватными.

«Сейчас размер штрафных санкций за продажу просроченной продукции в магазинах ровно такой же. И здесь продажа «просрочки» не должна ничем отличаться от передачи ее на благотворительность. И то, и другое – это общественно опасные деяния, связанные с риском для здоровья и даже для жизни потребителей. Сроки годности устанавливаются как раз для того, чтобы дать ориентиры по безопасному потреблению», - отметил собеседник Рамблера.

На решение проблемы с продажей российскими торговыми сетями просроченных продуктов направлено введение системы цифровой маркировки товаров, добавил специалист.

«Проблема «просрочки» на сегодняшний день стоит достаточно остро - она входит в топ-з нарушений во всех торговых сетях. И, как показывает практика, решить эту проблему классическими методами не удается, поэтому государство вводит новые меры. В частности, речь идет о системе цифровой маркировки товаров, в которой изначально заложен функционал блокировки просроченной продукции на кассах. Эта система позволит решить проблему именно на технологическом уровне. Маркировке уже подлежит молочная продукция, вода, вместе с тем в этом году должно вступить в силу постановление правительства, которое обяжет все торговые сети применять систему блокировки «просрочки» на кассах. То есть даже если продавец не уберет просроченный товар с полки, то потребителю просто не продадут такой товар – попытка пробить его на кассе будет заблокирована. На наш взгляд, введение системы цифровой маркировки и ее расширение на другие товары позволит победить такой бич торговых сетей, как наличие «просрочки» на полках», - заключил глава организации.

Ранее в России стартовал эксперимент по маркировке консервов.

Экономика
Олег Павлов
Единая Россия
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