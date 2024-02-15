Эксперт прокомментировал идею о штрафах за бесплатную раздачу просроченных продуктов

«Проблема «просрочки» на сегодняшний день стоит достаточно остро - она входит в топ-з нарушений во всех торговых сетях. И, как показывает практика, решить эту проблему классическими методами не удается, поэтому государство вводит новые меры. В частности, речь идет о системе цифровой маркировки товаров, в которой изначально заложен функционал блокировки просроченной продукции на кассах. Эта система позволит решить проблему именно на технологическом уровне. Маркировке уже подлежит молочная продукция, вода, вместе с тем в этом году должно вступить в силу постановление правительства, которое обяжет все торговые сети применять систему блокировки «просрочки» на кассах. То есть даже если продавец не уберет просроченный товар с полки, то потребителю просто не продадут такой товар – попытка пробить его на кассе будет заблокирована. На наш взгляд, введение системы цифровой маркировки и ее расширение на другие товары позволит победить такой бич торговых сетей, как наличие «просрочки» на полках», - заключил глава организации.