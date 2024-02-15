В Европе ухудшили прогноз роста экономики

Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз о перспективах роста совокупной экономики стран еврозоны в 2024 году. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЕК сообщает Bloomberg.

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В новом докладе ожидания на текущий год были снижены с 1,2 до 0,8 процента, а на 2025 с 1,6 до 1,5 процента, говорится в документе. ЕК также ожидает, что инфляция в этом году замедлится до 2,7 процента, что соответствует оценке Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Ожидаемое в 2024 году восстановление будет более скромным, чем прогнозировалось три месяца назад, но будет постепенно ускоряться на фоне более медленного роста цен, роста реальной заработной платы и чрезвычайно сильного рынка труда», — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

При этом он предупредил, что на состояние экономики Европы будут влиять геополитическая напряженность и климатические проблемы.