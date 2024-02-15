В Еврокомиссии назвали необходимую сумму для восстановления Украины

Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд
Восстановление Украины обойдётся примерно в €453 млрд. Об этом сообщили в Еврокомиссии.
Отмечается, что в подготовке «оперативной оценки» помимо Еврокомиссии принимали участие правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.
«Общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд ( €452,8 млрд)», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.