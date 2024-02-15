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Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд

Восстановление Украины обойдётся примерно в €453 млрд. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии назвали необходимую сумму для восстановления Украины
© РИА Новости

Отмечается, что в подготовке «оперативной оценки» помимо Еврокомиссии принимали участие правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.

«Общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд ( €452,8 млрд)», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

Экономика
Правительство Украины
Всемирный Банк
Совет Европы
Еврокомиссия
ООН
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