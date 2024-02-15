Россия нашла применение «нефтерупиям»

Торговые отношения между Россией и Индией активно развиваются. О том, сколько российской нефти будет покупать страна и как РФ сможет потратить накопленные «нефтерупии», рассказывает агентство «Прайм».

Товарооборот этих государств за десять месяцев прошлого года составил рекордные 54,7 миллиарда долларов, следует из данных министерства промышленности и торговли Индии. Согласно неофициальным данным, за 2023 год он достиг более 60 миллиардов долларов.

Наибольшая доля прироста приходится на поставки российской нефти, говорится в публикации. В ней также отмечается, что в настоящее время на рынке активно обсуждают вопрос, который касается поставок после ужесточения Западом вторичных санкций. Специалисты напоминают, что торговля осуществляется за нацвалюту, а по индийскому законодательству вывоз рупий крайне осложнен.

По мнению экспертов, Россия и Индия будут и дальше выстраивать отношения несмотря на рестрикции. По словам специалистов, если денежные средства нельзя вывезти, то их можно вложить в индийскую экономику. В материале говорится, что фирмы РФ уже инвестировали в страну порядка 16 миллиардов долларов.

Собеседники выразили уверенность в том, что Запад не заинтересован в полной изоляции России. При уходе российской нефти с рынка предложение сразу сократится, а цены значительно повысятся, поясняют эксперты.