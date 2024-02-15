В ЦБ не рассматривают криптовалюты как платежное средство в России

Центробанк не рассматривает криптовалюты как платёжное средство на территории России. Об этом заявил зампред регулятора Ольга Полякова.

«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчётной единицы на территории Российской Федерации», — приводит ТАСС её слова на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Полякова подчеркнула, что при инвестировании в криптовалюты необходимо адекватно оценивать существующие риски.